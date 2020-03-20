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20 марта - приметы и обряды в День Павла Капельника
20 марта - приметы и обряды в День Павла Капельника

20 марта - приметы и обряды в День Павла Капельника

20 марта - приметы и обряды в День Павла Капельника
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:20 марта считается очень сильным днем энергетически, поскольку сегодня - день весеннего равноденствия.

Традиции на 20 марта

В православной церкви почитается память великомученика Василия. Кроме того, 20 марта поклоняются чудотворной иконе "Споручница грешных". Неизвестно, кто стал ее автором, но исцеляющая сила иконы была открыта в середине ХIХ века. Именно тогда образ помог жителям Орловской области, где он в этот момент находился.

Постепенно о чудодейственной силе иконы узнали и другие люди. Считается, что в этот день иконе нужно молиться об избавлении от холеры – по крайней мере, в прежние годы многие люди излечились от этой напасти.

В народе день 20 марта называли Василием Капельником, поскольку в средней полосе России именно сейчас наступают долгожданные оттепели, текут ручьи, звенит капель. Считают, что хмурое перезимье осталось позади, и природа просыпается ото сна.

Знаменательные события в истории: 20 марта 2020 года

Приметы на 20 марта

Капель с сосулек в этот день - хороший урожай льна и конопли.

Пасмурная холодная погода к ночи - будет заморозок.

С крыши капает, а за нос цапает (ранней весной снег хоть и тает под солнцем, но на улице еще холодно).

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Традиции, Приметы, Обряды, 20 марта, День Павла Капельника.
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