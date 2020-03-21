Скачать
Суббота, 21.03.2020
МИД: В Украину спецрейсом из Парижа прибыли 132 украинца
МИД: В Украину спецрейсом из Парижа прибыли 132 украинца
"Тотальный полный карантин в Украине": Аваков озвучил свои предложения
"Тотальный полный карантин в Украине": Аваков озвучил свои предложения
Рома хочет купить игрока молодежной сборной Украины (Видео)
Рома хочет купить игрока молодежной сборной Украины (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 марта

Структура, как мозг животного: Intel представила мощный процессор

Структура, как мозг животного: Intel представила мощный процессор
13:22 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Intel представила самый мощный нейроморфный процессор — по производительности и сложности он сравним с мозгом маленького млекопитающего.

Система получила название Pohoiki Springs, ее вычислительная мощность составляет 100 млн нейронов. В ее основе лежит 768 процессоров Loihi, архитектура которого напоминает структуру мозга животного.

Традиционные компьютеры обрабатывают информацию в одной области, а затем передают ее в другую для хранения. Но Loihi, подобно мозгу, выполняет обе функции в одном месте — это позволяет экономить время, необходимое на выполнение операции, и энергию, затрачиваемую на нее.

Новая система, согласно сообщению компании, будет работать через облако и станет доступна участникам исследовательского сообщества Intel Neuromorphic Research Community (INRC). Она позволит исследователям в рамках их проектов нейроморфных вычислений решать более масштабные и сложные задачи.

Согласно заявлению Intel, Pohoiki Springs можно использовать во многих областях вычислительной техники, таких как определение оптимальных путей для направления движения или доставки товаров, минимизация рисков при возврате портфеля акций или планировании рейсов авиакомпаниями.

Intel готовит новый процессор: что известно

Система Pohoiki Springs расширяет вычислительные возможности нашего нейроморфного исследовательского процессора Loihi более чем в 750 раз, при этом ее потребляемая мощность не превышает 500 Вт. Эта система позволяет нашим партнерам по исследовательской деятельности изучать малоизвестные способы ускорения рабочих нагрузок, скорость выполнения которых на традиционных архитектурах, в том числе на современных системах высокопроизводительных вычислений (HPC), всё еще достаточно низкая - Майк Дэвис, Intel.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Процессор, Intel, Технологии, Техно, Нейроморфный процессор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите замочек, который раскроет тайны Вашего характера
02 Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
03 Итоги дня 20 марта: Коронавирус в Украине, режим ЧС и работа Рады
04 ТОП вещей, которые помогут защититься от коронавируса
05 Коронавирус, возвращение украинцев и состояние Маркива: Зеленский поговорил с премьером Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лимит пассажиров: В Киеве задерживается движение общественного транспорта
В Киеве задерживается движение транспорта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
Дождь с мокрым снегом: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 21 марта
Дождь с мокрым снегом: чем "удивит" погода сегодня, 21 марта
Структура, как мозг животного: Intel представила мощный процессор
Структура, как мозг животного: Intel представила мощный процессор
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь