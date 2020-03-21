Компания Huawei представила рендеры своих новых флагманов (Фото)

Новости технологии:Появились новые рендеры флагманов Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro Plus 5G.

На днях инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал в Twitter качественные изображения смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro, но только фронтальной части. Теперь же он дополнил их новыми рендерами флагманов со всех сторон и в разных цветах.

Новые изображения полностью раскрывают дизайн новинок, хотя он уже и не является загадкой благодаря многочисленным утечкам.

Huawei P40 Pro получил загнутый по краям дисплей и основную камеру с четырьмя модулями в прямоугольном блоке. У Huawei P40 обычный дисплей и такая же прямоугольная камера, но с тремя датчиками.

Фронтальная камера у обеих моделей двойная, расположена она в продолговатом вырезе в левом углу экрана.

Также слухи ходили о Huawei P40 Pro Premium Edition с керамическим корпусом. Правда, инсайдеры уверяют, что у старшей модели будет другое название - Huawei P40 Pro Plus 5G. В любом случае, его изображения тоже есть - с пятью модулями основной камеры и только в черной и белой расцветках.

Напомним, флагманы представят 26 марта на презентации в онлайн-режиме.