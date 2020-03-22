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Apple обучила Siri выявлять коронавирусную инфекцию у человека

Apple обучила Siri выявлять коронавирусную инфекцию у человека
17:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Компания Apple обновила своего виртуального помощника Siri, и теперь она сможет помочь выявить коронавирус у пользователя.

При обновлении Apple использовала информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний и Службы общественного здравоохранения США.

Для начала необходимо спросить: "Эй, Siri, у меня есть коронавирус?". После этого Siri предложит ответить на несколько вопросов, которые касаются симптомов COVID-19: сухого кашля, высокой температуры и отдышки. Также она спросит, не контактировали ли вы человеком, у которого выявлен коронавирус.

Если у вас все эти симптомы - Siri посоветует немедленно обратиться за медицинской помощью и вызвать "скорую помощь". Если симптомы проявляются незначительно - Siri предложит оставаться дома, не контактировать с другими людьми и обратиться к врачу, если состояние ухудшится.

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Пока обновление доступно только для жителей США, получат ли его пользователи из других стран - пока неизвестно.

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Apple, iPhone, Siri, Коронавирус, Covid-19.
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