Apple обучила Siri выявлять коронавирусную инфекцию у человека

Новости технологии:Компания Apple обновила своего виртуального помощника Siri, и теперь она сможет помочь выявить коронавирус у пользователя.

При обновлении Apple использовала информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний и Службы общественного здравоохранения США.

Для начала необходимо спросить: "Эй, Siri, у меня есть коронавирус?". После этого Siri предложит ответить на несколько вопросов, которые касаются симптомов COVID-19: сухого кашля, высокой температуры и отдышки. Также она спросит, не контактировали ли вы человеком, у которого выявлен коронавирус.

Если у вас все эти симптомы - Siri посоветует немедленно обратиться за медицинской помощью и вызвать "скорую помощь". Если симптомы проявляются незначительно - Siri предложит оставаться дома, не контактировать с другими людьми и обратиться к врачу, если состояние ухудшится.

Пока обновление доступно только для жителей США, получат ли его пользователи из других стран - пока неизвестно.