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Xiaomi создал стерилизатор для смартфонов, который уничтожает коронавирус, по крайней мере должен (Фото)

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Xiaomi создал стерилизатор для смартфонов, который уничтожает коронавирус, по крайней мере должен (Фото)
20:09 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии:На китайской площадке AliExpress появился в продаже новый продукт компании Xiaomi - стерилизатор для смартфона EUE Phone UV Germicidal Bag.

Xiaomi EUE Phone UV Germicidal Bag представляет из себя чехол с размером 172×97×27 мм, застёжкой и встроенным ультрафиолетовым излучателем, который убивает 99.9% микробов. Процесс длится всего 30 секунд.

Управляется устройство одной кнопкой, а работает от встроенного аккумулятора на 560 мАч. Его должно хватить на 70 циклов стерилизации. По словам компании, чехол подойдёт для большинства смартфонов на рынке.

За Xiaomi EUE Phone UV Germicidal Bag просят 38 долларов США.

 

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Все по теме:

Бактерии, Смартфоны, Вирус, Коронавирус, Xiaomi, Xiaomi EUE Phone UV Germicidal Bag, Стерилизатор.
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