Компания Xiaomi тестирует Android 10 на Redmi 8, Redmi 8A и Redmi Note 8

Компания готовит обновление для Redmi 8, Redmi 8A и Redmi Note 8.

Об это рассказало сообщество Xiaomi Firmware Updater в Twitter. Закрытое тестирование прошивки уже началось в Китае . Чуть позже производитель выпустит открытое бета-тестирование ПО.

Когда состоится стабильные релиз системы — информации пока нет.

Xiaomi has started Android 10 testing for Redmi Note 8, Redmi 8 and 8A.#xiaomi #miui #MIUI11 #Android10 #redminote8 #redmi8A #redmi8

