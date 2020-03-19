Компания Xiaomi тестирует Android 10 на Redmi 8, Redmi 8A и Redmi Note 8

Компания готовит обновление для Redmi 8, Redmi 8A и Redmi Note 8.
Об это рассказало сообщество Xiaomi Firmware Updater в Twitter. Закрытое тестирование прошивки уже началось в Китае . Чуть позже производитель выпустит открытое бета-тестирование ПО.
Когда состоится стабильные релиз системы — информации пока нет.
Xiaomi has started Android 10 testing for Redmi Note 8, Redmi 8 and 8A.#xiaomi #miui #MIUI11 #Android10 #redminote8 #redmi8A #redmi8
— Xiaomi Firmware Updater (@xiaomi_xfu) March 18, 2020
Чего ждать
С новой прошивкой смартфоны получат некоторые особенности Android 10. Например, расширенные настройки конфиденциальности и местоположения. Также в новое ПО должны исправить мелкие недочёты и установить актуальный патч безопасности.