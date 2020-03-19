Компания Xiaomi тестирует Android 10 на Redmi 8, Redmi 8A и Redmi Note 8

Новости технологии:Компания Xiaomi готовит обновление Android 10 для нескольких бюджетных смартфонов 2019 года.

Компания готовит обновление для Redmi 8, Redmi 8A и Redmi Note 8.

Об это рассказало сообщество Xiaomi Firmware Updater в Twitter. Закрытое тестирование прошивки уже началось в Китае . Чуть позже производитель выпустит открытое бета-тестирование ПО.

Когда состоится стабильные релиз системы — информации пока нет.

Чего ждать

С новой прошивкой смартфоны получат некоторые особенности Android 10. Например, расширенные настройки конфиденциальности и местоположения. Также в новое ПО должны исправить мелкие недочёты и установить актуальный патч безопасности.