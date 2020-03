Netflix и YouTube снизили качество видео для уменьшения нагрузки на интернет

Видеосервис Netflix согласился на месяц снизить качество видеостриминга в Европе. Такая мера должна помочь сохранить стабильность работы интернет-сети в регионе. К такому же решению прибегли другие стриминговые решения, а также платформа YouTube.

Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон предложил TV провайдерам снизить качество передачи изображения с HD к SD.

Качество стриминга снизят, чтобы всем хватило

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix

To beat #COVID19, we #StayAtHome

Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.

To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020