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Браузер Google Chrome не будет получать обновления: виной коронавирус

Браузер Google Chrome не будет получать обновления: виной коронавирус
16:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Пандемия коронавируса продолжает наносить ущерб мировым IT-гигантам.

Корпорация Google заявила, что фирменный браузер Chrome пока не будет получать обновлений – компания прекратила работу над новыми функциями браузера.

Теперь компания будет выпускать только патчи (небольшие обновления) безопасности, передает Chrome Developers.

Причина

Причина очевидна – Google решила приостановить выпуск из-за нарушения обычного рабочего графика-компания перевела своих работников в Северной Америке на удаленный режим до 10 апреля.

Бета-версия Google Chrome 81 вышла еще в прошлом месяце. Полноценный релиз должен был состояться 17 марта. Однако. сейчас стало понятно, что работу над новой версией компания прекратила еще пару недель назад.

Как известно, Google Chrome вышел в 2008 году. Сейчас он является монополистом на рынке браузеров. Им пользуются около 67,2% интернет-пользователей. Ближайший конкурент – Mozilla Firefox установили 7,57% пользователей.

Только для "своих": Google представила бета-версию Android 11

Карантин из-за коронавируса

Практически по всей Европе и США ввели карантин. Жесткие меры безопасности введены в Украине. Большинство компаний отправили своих работников на удаленную работу. Это вносит коррективы в работу самих компаний.

Кстати, компания Facebook пообещала бонус своим работникам к зарплате в размере тысячи долларов, чтобы поощрить их работать из дома и как можно меньше выходить в общественные места. Надбавку получают 45 тысяч сотрудников Facebook.

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Google, Технологии, Обновление, Google Chrome, Техно.
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