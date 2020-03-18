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Android 11: компания Google выпустила еще одну версию операционной системы

Android 11: компания Google выпустила еще одну версию операционной системы
21:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Google выпустила новую бета-версию Android 11 для разработчиков.

Почти через месяц после релиза первой бета-версии Android 11 Google выпустила вторую. Как и ранее установить обновления могут только разработчики. Рассказываем, что же нового добавили в следующую версию зеленого робота.

Новые особенности Android 11

Поддержка дисплеев с различными частотами

Среди заметных на данный момент изменений стоит выделить следующее. Android 11 на системном уровне научится распознавать различные частоты обновления дисплеев, что упростит работу разработчикам посторонних решений.

Напомним, что в 2020 году все чаще выходят смартфоны с частотой обновления от 90 до 120 Гц и даже 144 Гц.

Обновление безопасности

Теперь запрос доступа к микрофону и камере будет похож на тот, что мы видим при доступе к GPS – можно будет дать разовый или постоянный доступ. Также появились инструменты миграции приложений.

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Поддержка гибких смартфонов

Появилось API, позволяющее приложениям указывать под каким углом изогнут шарнир. С помощью этого можно показывать различный контент в зависимости от того как сложен гаджет. Подобная идея уже реализована в Samsung Galaxy Z Flip – режим Flex.

Android 11 Developer Preview 2 доступен для Pixel 2 и старше. Если на смартфоне установлена первая бета-версия, обновление придет беспроводным интерфейсом, новичкам же придется воспользоваться Android Flash Tool.

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Когда Google представит Android 11 другим пользователям

Первую публичную бета-версию Android 11 стоит ждать уже в мае. Ее должны представить в рамках онлайн-трансляции, поскольку конференция для разработчиков Google I/O отменена из-за пандемии коронавируса.

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Google, Технологии, Операционная система, Техно, Android 11.
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