Google Chrome ввела функцию, которая показывает веб-страницы глазами дальтоников (Видео)

В браузере Chrome теперь можно посмотреть, как видят контент люди с нарушениями зрения. О появлении новой функции в своем твиттер-аккаунте сообщил один из сотрудников Google Маттиас Биненс.

Нововведение предназначено в первую очередь для разработчиков. При включении специального режима просмотра в окне браузера меняются цвета и резкость изображения, что позволяет понять, как видят конкретную веб-страницу дальтоники или люди с плохим зрением. Благодаря этим данным можно настроить параметры отображения содержимого таким образом, чтобы слабовидящим было проще его воспринимать.

Многие сайты уже используют режимы для людей с проблемами со зрением, однако они покрывают далеко не все известные проблемы и патологии. Новая функция браузера Chrome дает возможность сымитировать максимально широкий спектр нарушений, а запустить ее можно на любой странице.

Разработчики могут найти новую функцию через вкладку Developer Tools ("Инструменты разработчика"). Выбрав ее, нужно последовательно перейти по пунктам меню More Tools ("Дополнительные инструменты"), Rendering и Emulate Visual Deficiencies.

New accessibility feature in @ChromeDevTools: simulate vision deficiencies, including blurred vision & various types of color blindness.

Find out how people with vision deficiencies experience your web app, and resolve contrast issues you didn’t even know you had! pic.twitter.com/QKLQmEhhMM

— Mathias Bynens (@mathias) March 10, 2020