Как и чем чистить телефон, чтобы избавиться от микробов

Вспышка коронавируса подтолкнула нас пересмотреть свои привычки касательно гигиены. Одно из важнейших правил – тщательное мытье рук.
Чем протирать смартфон?
Сразу на ум приходит спирт. Но чистый спирт может повредить олеофобное покрытие девайса. Также, не стоит заливать смартфон жидкостью, ведь она может попасть в отверстия и повредить важные компоненты устройства.
Смартфон без пленки
Итак, если у вас смартфон без защитного стекла или пленки, тогда его нужно протирать раствором (40% спирта + 60% воды). Эту жидкость сначала наносим на безворсовую ткань, а дальше протираем ею девайс.
Также можно сделать раствор из изопропилового спирта и дистиллированной воды (в пропорции 1:1). Тоже протираем безворсовой тканью.
Ну и самый простой вариант – это специальные салфетки для гаджетов.
Смартфон с защитным покрытием
Защитная пленка уже не такая чувствительная, поэтому можно использовать обычный медицинский спирт. Принцип тот же – наносим на безворсовую салфетку и далее протираем смартфон.
Антибактериальные спиртосодержащие средства для протирки используем ткань.
Ну, и салфетки для девайсов подойдут и для защитного стекла или пленки.
Какие болезни переносит смартфон
Первое, что приходит на ум, и еще тревожит больше всего, – это вирус COVID-19. Он может жить на гладких поверхностях от нескольких часов, до нескольких дней.
Также через смартфон может подхватить и обычный грипп или простуду.
На поверхности девайса могут оказаться и патогенные штаммы кишечной палочки, антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и тому подобное. А они могут стать возбудителями кишечных и кожных инфекций, повысить риски острого кишечного отравления и тому подобное.
Ну, и на смартфон попадают влага, жир и пот от висков, ушей и волос, остатки пищи и грязи и еще много чего другого.