Как и чем чистить телефон, чтобы избавиться от микробов

Новости технологии:Мы забываем, что обрабатывать надо и смартфоны, которые мы берем в руки от 2600 до 5 тысяч раз ежедневно. Но как правильно протирать смартфон?

Вспышка коронавируса подтолкнула нас пересмотреть свои привычки касательно гигиены. Одно из важнейших правил – тщательное мытье рук.

Чем протирать смартфон?

Сразу на ум приходит спирт. Но чистый спирт может повредить олеофобное покрытие девайса. Также, не стоит заливать смартфон жидкостью, ведь она может попасть в отверстия и повредить важные компоненты устройства.

Смартфон без пленки

Итак, если у вас смартфон без защитного стекла или пленки, тогда его нужно протирать раствором (40% спирта + 60% воды). Эту жидкость сначала наносим на безворсовую ткань, а дальше протираем ею девайс.

Также можно сделать раствор из изопропилового спирта и дистиллированной воды (в пропорции 1:1). Тоже протираем безворсовой тканью.

Ну и самый простой вариант – это специальные салфетки для гаджетов.

Смартфон с защитным покрытием

Защитная пленка уже не такая чувствительная, поэтому можно использовать обычный медицинский спирт. Принцип тот же – наносим на безворсовую салфетку и далее протираем смартфон.

Антибактериальные спиртосодержащие средства для протирки используем ткань.

Ну, и салфетки для девайсов подойдут и для защитного стекла или пленки.

Какие болезни переносит смартфон

Первое, что приходит на ум, и еще тревожит больше всего, – это вирус COVID-19. Он может жить на гладких поверхностях от нескольких часов, до нескольких дней.

Также через смартфон может подхватить и обычный грипп или простуду.

На поверхности девайса могут оказаться и патогенные штаммы кишечной палочки, антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и тому подобное. А они могут стать возбудителями кишечных и кожных инфекций, повысить риски острого кишечного отравления и тому подобное.

Ну, и на смартфон попадают влага, жир и пот от висков, ушей и волос, остатки пищи и грязи и еще много чего другого.