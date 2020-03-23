Xiaomi Xiaoda: компания презентовала лампу для стерилизации

Новости технологии:Еще в начале года компания Xiaomi анонсировала в Китае ультрафиолетовую лампу под брендом Xiaoda.

Лампа может похвастаться компактными габаритами (14.1×6.2×5.2 см) и внешним видом, который напоминает микрофон. Устройство имеет два режима работы: ультрафиолетовый и озоновый. Первый уничтожает микроорганизмы, а второй с помощью озона, разлагает бактерии и убирает в воздухе неприятные запахи.

Процесс стерилизации длится 30 минут, после чего лампа автоматически отключается. Кстати, производитель не советует находиться в комнате во время работы устройства.

Питается Xiaomi Xiaoda от аккумулятора на 700 мАч.

Цена

Лампу продают на AliExpress за 23 доллара США в двух расцветках: белой и чёрной.