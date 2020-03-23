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Новый дизайн и процессор: Xiaomi перевыпустит смартфон Mi 6

Новый дизайн и процессор: Xiaomi перевыпустит смартфон Mi 6
18:56 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Похоже, компания Xiaomi планирует выпустить новый смартфон.

Пока это не подтвержденная информация, а намек. Директор по связи с общественностью опубликовал в китайской соцсети Weibo пост и спросил, хотели бы пользователи видеть переизданный флагман Xiaomi Mi 6 2017 года.

Представитель Xiaomi описал устройство, которое сохранит компактный размер (70.5×145.2×7.5 мм), вес (168 г) и форму Mi 6 и получит модуль NFC, процессор серии Snapdragon 700 или 800, вырез-капельку или врезанную в экран фронталку, а также аккумулятор, заряда которого хватит на день использования.

Обычно такие опросы проводят, когда у производителя уже есть конкретные планы.

Инсайдер Digital Chat Station говорит, что Xiaomi работает над этим проектом. Это может быть смартфон с названием Xiaomi Mi 6 Remastered Edition или Xiaomi Mi 6 Classic Edition.

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Более того, в сети уже появился рендер этой модели. Дизайн основной камеры здесь сохранился, а вот фронтальная панель получила более современный внешний вид.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Девайсы, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mi 6.
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