iPhone 12 Pro Max: характеристики, дата презентации

Новости технологии:Старшая версия новой линейки получит значительный апдейт модуля камеры.

Известный отраслевой аналитик, который специализируется на продукции Apple, Мин-Чи Куо опубликовал новый отчет об одной из ключевых функций iPhone 12 Pro Max.

Как изменится камера

Мин-Чи Куо заявил, что 6,7-дюймовый смартфон оборудуют технологией пятиосевой стабилизации изображения со сдвигом матрицы, передает SMArena.

Новая опция заменит существующее решение, привязанное к главному датчику, и позволит делать снимки без смазывания на любой объектив основного модуля.

Инсайдер также приписывает новинке сенсор с линейным размером 1/1,9" и оптику с семью линзами.

Ранее стало известно, что iPhone Pro 12 и 12 Pro Max будут оснащаться новыми 3D-камерами для улучшения портретной съемки и совершенствования AR-эффектов.

Другие характеристики

Ожидается, что компания оборудует все Pro-версии 12 серии iPhone OLED-экранами ProMotion с частотой обновления 120 Гц, процессорами Apple A14 Bionic с поддержкой 5G и 6 ГБ оперативной памяти.

Дата презентации и цена

Дата анонса и цена новинок производителем пока не объявлены.