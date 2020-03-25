Google полностью меняет процесс загрузки игр из Google Play

Новости технологии:Поисковый гигант объявил о ряде нововведений в фирменном магазине приложений Google Play, призванных значительно упростить загрузки мобильных игр.

Google никогда не уделяла Android должного внимания, как игровой платформе. По крайней мере до сих пор.

Первым изменением стала функция "доставки ассетов", поделились разработчики в блоге Google. Ее суть заключается в дозагрузках нужных материалов когда это необходимо. Подобное уже давно практикуется на ПК и консолях, позволяя начать играть еще до полной загрузки всех файлов игры.

Что изменит Google

По сути Google решила изменить традиционный метод загрузки приложений на устройство, когда они разбивались на установочный APK файл расширения размером до 2 ГБ. Теперь же последний делится на три разных "пакета".

При установке игры на устройство загружается APK и первый дополнительный файл, размер которого не превышает 1 ГБ. В них уже содержатся все необходимые данные для запуска и начала игры, включая основные звуки, текстуры, первые уровни и прочее. Вместе с тем начинает загружаться второй дополнительный архив, размер которого также ограничен 1 ГБ. В нем содержатся данные для дальнейшей игры.

Наконец, третий дополнительный файл загружает по запросу дополнительные ресурсы, такие как кат-сцены, карты, апдейты и другой контент, который не является обязательными или используется позже в игре. Размер такого архива может достигать 512 МБ, а максимальное количество файлов – 50 штук.

Изменения загрузки обновлений

Еще одно нововведение представляет собой внутриигровые обновления. Иногда для доступа к определенному контенту тайтлу требует установить апдейт. Эта функция позволяет сделать это прямо в игре, без необходимости заходить в Google Play. Разработчики таким образом могут рассылать и тестовые обновления в рамках закрытых бета-версий.