Зарядка AirPower не умерла, снова в работе (Фото)

Новости технологии:Проект беспроводной зарядки разморозили, и сейчас инженеры тестируют новые прототипы.

Год назад компания Apple официально заявила, что приостанавливает работу над проектом фирменной беспроводной зарядки AirPower. Однако, сейчас популярный аналитик Джон Проссер заявил, что корпорация возобновила работу над универсальным зарядным устройством..

Как рассказал аналитик, в данный момент Apple разрабатывает новые прототипы устройства, в частности, инженеры ищут способы переделать катушки устройства для более эффективного отвода тепла.

Главная идея фирменной беспроводной зарядки AirPower заключалась в том, что устройство будет поддерживать одновременную зарядку чехла для iPhone, Apple Watch и AirPods, независимо от положения каждого устройства на коврике.

AirPower isn’t dead The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway. pic.twitter.com/tjbbViwGM2 — Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020

Ранее в прототипе AirPower верхняя панель была изготовлена из кремния. Однако, в новом прототипе тестируют в качестве материала кожу и стекло.

Почему проект останавливали

Проблема, так сказать, была в перфекционизме Apple. В марте 2019 года в компании официально сообщили, что не могут довести это устройство до стандартов качества Apple.

Инженеры планировали разместить в зарядке сразу 23 катушки для зарядки устройств. По замыслу, все устройства можно было бы ставить на весь коврик. а не на конкретные места (как у конкурентов). Но из-за такого количества катушек устройство очень перегревалось. Именно эту проблему не сумели устранить, поэтому решили свернуть проект.

Интересно, что анонс этой беспроводной зарядки состоялся осенью 2017 года вместе со смартфоном iPhone X.