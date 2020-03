Зарядка AirPower не умерла, снова в работе (Фото)

Год назад компания Apple официально заявила, что приостанавливает работу над проектом фирменной беспроводной зарядки AirPower. Однако, сейчас популярный аналитик Джон Проссер заявил, что корпорация возобновила работу над универсальным зарядным устройством..

Как рассказал аналитик, в данный момент Apple разрабатывает новые прототипы устройства, в частности, инженеры ищут способы переделать катушки устройства для более эффективного отвода тепла.

Главная идея фирменной беспроводной зарядки AirPower заключалась в том, что устройство будет поддерживать одновременную зарядку чехла для iPhone, Apple Watch и AirPods, независимо от положения каждого устройства на коврике.

AirPower isn’t dead

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020