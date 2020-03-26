В Украине запускают специальное приложение, позволяющее следить за соблюдением условий изоляции

Новости технологии:Приложение поможет мониторить соблюдение условий карантина или самоизоляции. Соблюдение этих условий будут контролировать через геолокацию и FaceID.

На следующей неделе в Украине запускают специальное мобильное приложение, которое поможет мониторить соблюдение условий карантина. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Приложение будет собирать данные о геолокации и FaceID и это будет происходить в случайный период времени

"Сразу успокою - ни одного" большого брата " или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных. Иначе эпидемию не остановить", - говорит Федоров.

Кроме того, с помощью этого приложения, можно будет заказывать продукты и лекарства онлайн, а также сообщать о состоянии здоровья.

Также в Минцифре планируют с помощью сервиса Действие проводить мониторинг возможного контакта с больным. Для этого пользователи должны будут сканировать QR-коды в магазинах, такси и тому подобное. После этого человека будут предупреждать о возможном контакт с больным.

Бесплатные услуги для бизнеса

Еще один полезный инструмент, запускает Минцифра, - это онлайн-платформа бесплатных услуг бизнеса. Сейчас существуют сервисы, которые предлагают много бесплатных услуг для граждан на период карантина. Поэтому в министерстве планируют собрать все услуги на одной платформе.