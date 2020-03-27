Для молодежи и любителей спорта: Huawei выпустила новые смарт-часы

Новости технологии:Компания Huawei представила свои новые умные часы.

Huawei выпустила умные часы Watch GT2e. Это те же часы Watch GT2, но в новом дизайне, который ориентирован на молодежь и любителей спорта.

Характеристики

В 46-миллиметровом водонепроницаемом корпусе из нержавеющей стали Huawei Watch GT2e установлен 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 454х454 пикселей.

Как и в других моделях Watch GT2, в этих часах используется фирменный процессор Kirin A1 с поддержкой Bluetooth 5.1, что обеспечивает пониженное энергопотребление.

Основные функции

Huawei Watch GT2e позволяет:

отслеживать физическую активность во время спортивных тренировок

считать количество пройденных шагов и сожженных калорий

измерять пульс и уровень насыщения крови кислородом

принимать входящие звонки

показать сообщения

управлять воспроизведением музыки.

Кроме того, 4 ГБ встроенной памяти можно использовать для хранения до 400 песен, чтобы их можно было слушать без смартфона.

Автономность

Благодаря фирменному процессору и программному обеспечению, производитель обещает 14 дней автономной работы от аккумулятора на 455 мач в обычном режиме использования, 30 часов непрерывной работы GPS или 24 часа прослушивания музыки.

Цена

Huawei Watch GT2e поступят в продажу 20 апреля по цене 199 евро (ориентировочно 6 200 гривен по курсу по состоянию на 27 марта 2020 года).