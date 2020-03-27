Для молодежи и любителей спорта: Huawei выпустила новые смарт-часы

Huawei выпустила умные часы Watch GT2e. Это те же часы Watch GT2, но в новом дизайне, который ориентирован на молодежь и любителей спорта.
Характеристики
В 46-миллиметровом водонепроницаемом корпусе из нержавеющей стали Huawei Watch GT2e установлен 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 454х454 пикселей.
Как и в других моделях Watch GT2, в этих часах используется фирменный процессор Kirin A1 с поддержкой Bluetooth 5.1, что обеспечивает пониженное энергопотребление.
Основные функции
Huawei Watch GT2e позволяет:
отслеживать физическую активность во время спортивных тренировок
считать количество пройденных шагов и сожженных калорий
измерять пульс и уровень насыщения крови кислородом
принимать входящие звонки
показать сообщения
управлять воспроизведением музыки.
Кроме того, 4 ГБ встроенной памяти можно использовать для хранения до 400 песен, чтобы их можно было слушать без смартфона.
Автономность
Благодаря фирменному процессору и программному обеспечению, производитель обещает 14 дней автономной работы от аккумулятора на 455 мач в обычном режиме использования, 30 часов непрерывной работы GPS или 24 часа прослушивания музыки.
Цена
Huawei Watch GT2e поступят в продажу 20 апреля по цене 199 евро (ориентировочно 6 200 гривен по курсу по состоянию на 27 марта 2020 года).