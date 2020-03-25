Зачем Mate 30 кольцо вокруг основной камеры? В Huawei придумали оригинальную идею

В прошлогодних флагманах Huawei Mate 30 компания использовала круглую основную камеру, напоминающую объектив обычного фотоаппарата. А теперь у производителя появилась довольно интересная идея по дополнению камеры.
Информация о разработке обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).
Согласно документации, Huawei хочет добавить дополнительный кольцеобразный дисплей вокруг камеры. Это небольшая полоска вокруг модулей, но с сенсорным управлением.
В результате эта строка сможет выводить уведомления, входящие сообщения и другую полезную информацию.
Кроме того, дополнительный экран позволит управлять смартфоном. Например, уменьшать или увеличивать громкость музыки, зумировать изображение и т. д. Это можно делать даже "вслепую", то есть держа смартфон в руке, экраном вверх.
Пока неизвестно, воплотит ли Huawei эту задумку в жизнь, но можно надеяться, что такую фишку получит осенний флагман Huawei Mate 40.
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