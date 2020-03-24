Redmi K30 Pro: Xiaomi выпустила очередной флагман

Новинка может похвастаться безрамочным дисплеем с выдвижной камерой и доступной ценой. Смартфон получил название Redmi K30 Pro.
Дисплей
Redmi K30 Pro получил 6,7-дюймовый экран без всякого выреза или "дыры". Фронтальную камеру на 20 Мп спрятали в специальной выдвижной конструкции. Разрешение AMOLED-дисплея – FHD+, он поддерживает HDR10+. Частота обновления сенсора составляет 180 Гц, а самого экрана – 60 Гц.
Камеры
Разрешение главного объектива Sony IMX686 – 64 Мп,
5 Мп макрокамера
13-мегапиксельная широкоугольная на 13 Мп
Датчик глубины на 2 Мп для фото в режиме боке.
Производительность
За производительность отвечает топовый процессор Snapdragon 865 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти.
Емкость батареи составляет 4700 мАч, с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.
Redmi K30 Pro In Purple Colour#RedmiK30Pro #RedmiK30Pro5G pic.twitter.com/izgJbJlf7c
— MK INFO (@MKINFO6) March 24, 2020
Цена Redmi K30 Pro
Версия K30 Pro 6/128 ГБ на китайском рынке оценена в 423 доллара (11 400 гривен).
Комплектация 8/128 ГБ стоит 480 долларов (почти 13 тысяч гривен).
За топовый вариант с 8/256 ГБ памяти надо заплатить 522 доллара (14 тысяч гривен).
Также доступна и более продвинутая версия Zoom Edition Redmi K30 Pro. Ее главное отличие – блок макрокамеры – ее разрешение составляет 8 Мп. Ну и, конечно, разница в цене.
Цена Redmi K30 Pro Zoom Edition
Redmi K30 Pro Zoom Edition с 8/128 ГБ памяти стоит 535 долларов (14 500 гривен).
Топовая версия Pro 8/256 ГБ оценена в 564 доллара (15 200 гривен).