Компания Huawei презентовала новые смарт-очки: подробности

Компания Huawei представила оригинальные очки Gentle Monster X с функцией Bluetooth-гарнитуры и сменными линзами.
Дизайн
Внешне устройство выглядит как классические солнцезащитные очки: его стеклянные элементы не содержат электронных компонентов и могут быть заменены на линзы с диоптриями. Все цифровые комплектующие и встроенный аккумулятор размещены в дужках.
Корпус гаджета защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP67. Предусмотрен в конструкции устройства и NFC чип для активации беспроводной зарядки.
Особенности
В списке функций модели – управление воспроизведением музыки и входящими звонками, а также активация голосового ассистента. В качестве альтернативы аппаратным кнопкам используются сами дужки с сенсорными зонами.
По аналогии с беспроводными наушниками смарт-очки автоматически прекращают воспроизведение при снятии аксессуара.
Для повышения качества связи при разговоре по телефону используется технология шумоподавления на базе двойных микрофонов с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. По заявлению вендора, полузакрытая конструкция динамиков предотвращает "утечки" музыки или голоса собеседника.
Цена
Всего компания представила пять модификаций Gentle Monster X с различными вариантами дизайна оправы. Продажи новинки начнутся в конце мая 2020 года. Самая доступная модель Smart Southside-01 обойдется покупателям в сумму 283 доллара (около 8 000 гривен по курсу по состоянию на 27 марта 2020 года), все остальные варианты исполнения с прозрачными и солнцезащитными линзами будут стоить 353 доллара (около 10 000 гривен).