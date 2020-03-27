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Компания Huawei презентовала новые смарт-очки: подробности

Компания Huawei презентовала новые смарт-очки: подробности
15:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Главные особенности новинки – сменная оптика и дизайн, который практически не отличается от обычных аксессуаров.

Компания Huawei представила оригинальные очки Gentle Monster X с функцией Bluetooth-гарнитуры и сменными линзами.

Дизайн

Внешне устройство выглядит как классические солнцезащитные очки: его стеклянные элементы не содержат электронных компонентов и могут быть заменены на линзы с диоптриями. Все цифровые комплектующие и встроенный аккумулятор размещены в дужках.

Корпус гаджета защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP67. Предусмотрен в конструкции устройства и NFC чип для активации беспроводной зарядки.

Особенности

В списке функций модели – управление воспроизведением музыки и входящими звонками, а также активация голосового ассистента. В качестве альтернативы аппаратным кнопкам используются сами дужки с сенсорными зонами.

По аналогии с беспроводными наушниками смарт-очки автоматически прекращают воспроизведение при снятии аксессуара.

Для повышения качества связи при разговоре по телефону используется технология шумоподавления на базе двойных микрофонов с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. По заявлению вендора, полузакрытая конструкция динамиков предотвращает "утечки" музыки или голоса собеседника.

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Цена

Всего компания представила пять модификаций Gentle Monster X с различными вариантами дизайна оправы. Продажи новинки начнутся в конце мая 2020 года. Самая доступная модель Smart Southside-01 обойдется покупателям в сумму 283 доллара (около 8 000 гривен по курсу по состоянию на 27 марта 2020 года), все остальные варианты исполнения с прозрачными и солнцезащитными линзами будут стоить 353 доллара (около 10 000 гривен).

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Все по теме:

Huawei, Технологии, Умные очки, Техно, Gentle Monster X.
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