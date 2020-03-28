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Рассекречены особенности электросамолета X-57 Maxwell (Видео)

Рассекречены особенности электросамолета X-57 Maxwell (Видео)
09:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:NASA показало три концепт-арта X-57 Maxwell в финальной версии.

Модель IV с узким крылом и полутораметровыми пропеллерами на концах крыльев стала первой за два года пилотируемой версией этого электрического самолета.

История самолета X-57 началась пять лет назад из необходимости разработать стандарты сертификации для электрической авиации. За основу был взят легкий четырехместный итальянский самолет Tecnam P2006T, двигатели которого заменили на 12 электромоторов с отдельными пропеллерами, добавили еще два больших винта на концах крыльев и литий-ионные аккумуляторы, пишет New Atlas.

Особенности электросамолета X-57

Двенадцать небольших электромоторов нужны для создания большой подъемной силы при взлете и посадке. Такая технология позволяет снизить затраты энергии в пять раз. После набора высоты они отключаются, и продолжают работать только два больших винта. 

С тех пор конструкция самолета дорабатывалась и шлифовалась, пока не появилась финальная, четвертая конфигурация (Mod IV) со сделанными на заказ тонкими крыльями, помогающими уменьшить лобовое сопротивление. В результате полетная эффективность при движении на крейсерской скорости выросла на 500%, а уровень шума снизился по сравнению с традиционной авиатехникой.

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Три концепт-арта демонстрируют X-57 Maxwell в полете и на взлетно-посадочной полосе у исследовательского центра NASA "Армстронг", расположенного на базе ВВС США в Калифорнии.

Весной этого года был запланирован испытательный полет спортивного электросамолета Rolls-Royce Rolls-Royce представила будущего чемпиона среди электросамолетов: фото . Одноместный ionBird должен был установить рекорд скорости благодаря трем моторам, генерирующим 750 кВт. Возможно, испытания перенесут в связи с эпидемией коронавируса.

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Самолеты, Технологии, Техно, Электросамолет, X-57 Maxwell.
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