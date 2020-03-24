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Сбросил груз и улетел: в ThereCraft показали дрон для быстрой доставки товаров

Сбросил груз и улетел: в ThereCraft показали дрон для быстрой доставки товаров
03:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:ThereCraft представил дрон-самолет для быстрой доставки грузов.

Стартап ThereCraft представил дрон-самолет для беспосадочной доставки грузов. Разработка будет использоваться в ситуациях, когда груз нужно доставить срочно, говорится в сообщении компании.

Сейчас большинство существующих дронов для доставки имеют небольшую скорость полета и могут доставлять грузы на сравнительно небольшие расстояния. В таких условиях срочная доставка медикаментов или донорских органов с помощью коммерческих беспилотных аппаратов на большое расстояние становится проблемой — логистическим компаниям проще использовать обычную авиацию.

ThereCraft предложил решение этой проблемы: созданный компанией беспилотник самолетного типа может выполнять полеты на большие расстояния и на более высокой скорости, чем существующие дроны-доставщики.

Прототип беспилотника под названием YCS17 выполнен по схеме "летающее крыло". Внутри дрона расположен отсек для перевозки грузов, а в нижней части — отсек для быстрой загрузки или выгрузки.

Согласно проекту, аппарат перед конечной точкой доставки делает нырок, сбрасывая груз, а затем резко поднимается в воздух и возвращается к точке старта. Другие подробности о разработке не раскрываются.

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Беспилотник, Дрон, ThereCraft.
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