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ИИ для чайников: Google выпустила пособник про нейросети

ИИ для чайников: Google выпустила пособник про нейросети
19:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания Google создала пособие с определениями искусственного интеллекта.

Нейросети и искусственный интеллект стали одними из самых популярных тем 2019 – 2020 годов. При этом многие пользователи до сих пор не понимают, что такое ИИ. На помощь пользователям поспешила компания Google которая совместно с Оксфордским институтом интернета попыталась дать 26 простых определений искусственного интеллекта.

Что известно о новом проекте

Новое "пособие" от Google вполне можно назвать "ИИ для чайников". Всего было создано 26 объяснительных статей – по одной на каждую букву английского алфавита.

По мнению авторов материала, пользователи все больше интересуется темой искусственного интеллекта и нейросетей. Их также волнует, как они функционируют и зачем человечеству эта технология. Вместе с этим в интернете можно найти множество фейковой информации.

Команда тщательно сбалансировала свой выбор по всему спектру технических знаний, методов производства, вариантов использования, социальных последствий и этических факторов, – уточнили представители Google.

Подробнее про "пособие"

Каждая картинка представляет собой графическое изображение, сопровождающеся соответствующим кратким пояснением. Также можно выбрать любую тему отдельно и узнать больше о вопросе, который заинтересовал. 

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Все темы считаются важными для понимания искусственного интеллекта. Например, буква D отвечает за наборы данных; F расскажет про фейки, которые могут генерировать нейросети; Y объяснит, что каким бы продвинутым не был ИИ, он не способен осознать всю уникальность каждого человека на планете.

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Все по теме:

Google, Пособие, Искусственный интеллект, ИИ, Нейросеть.
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