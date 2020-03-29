Google не смешно: компания отказывается от первоапрельских шуток через пандемию

Новости технологии:Каждый год 1 апреля компания Google придумывает различные шутки, розыгрыши и прочие смешные штуки для пользователей. Но этот год станет исключением.

Из-за коронавируса, который продолжает расширять свою географию и забирать жизни, руководство Google решило отказаться от первоапрельских шуток и розыгрышей.

Сотрудники Google получили от старшего маркетолога компании Лоррейн Тухилл (Lorraine Twohill) электронное письмо, в котором она просит не придумывать никаких розыгрышей.

"В обычных условиях День дурака - это традиция Google, выделяющая компанию на фоне остальных. В этом году мы собираемся отойти от этой традиции из уважения ко всем, кто борется с пандемией COVID-19. Наша главная цель сейчас - помочь людям, поэтому давайте сохраним шутки для следующего апреля, который, несомненно, будет намного ярче, чем этот. Мы уже прекратили все централизованные проекты, посвящённые этому празднику, но понимаем, что внутри команд могут быть инициативы, о которых нам неизвестно. Пожалуйста, пересмотрите свои намерения и убедитесь, что сотрудники отказались от проведения розыгрышей и шуток, которые они могли запланировать ранее", - говорится в письме.

Не исключено, что примеру Google последуют и другие компании.

Напомним, в связи с мировым распространением коронавируса американская компания-гигант Google запустила сайт, посвященный информации о COVID-19. Сообщается, что на сайте можно получить информацию о COVID-19, профилактике от него, а также ссылки на местные ресурсы.

По состоянию на 21:00 28 марта, подтверждено 664 924 случаев заражения коронавирусом, 30 848 человек умерли от инфекции, 140 222 выздоровели.

Больше всего заболевших в США - 124 665, затем идут Италия - 92 472, Китай - 82 057, Испания - 65 719. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 9 134.

По состоянию на 28 марта в Украине было зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.