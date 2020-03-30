Производство самого популярного iPhone остановлено

Новости технологии:Производство смартфона iPhone Xr, который в 2019 году стал самым популярным смартфоном в мире, приостановили в Индии.

Компания Foxconn, на заводах которой производят большинство моделей iPhone, приостанавливает производство любой продукции из-за вспышки коронавируса.

Как утверждают источники, правоохранительные органы проводят регулярные проверки на заводах, поэтому производство действительно пока невозможно, передает ixbt.com.

Чего ждать

Если вы думали о покупке iPhone Xr, то ничего хорошего. Ведь остановка производства приведет к тому, что в ближайшее время поставки новых партий в магазины будут крайне ограниченными. А это может привести к спекуляциям и даже к повышению цен.

Производство iPhone Xr в Индии началось в октябре 2019 года.

Чем интересен iPhone Xr

Смартфон получил одинарную основную камеру 12 Мп с диафрагмой f/1.8. Она имеет режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке, портретное освещение и функцию оптической стабилизации изображения. Разрешение фронтальной камеры – 7 Мп (f/2.2).

Устройство работает на процессоре A12 Bionic (такой же получили iPhone Xs и iPhone Xs Max). Что касается дизайна, то iPhone Xr имеет традиционный вырез вверху и довольно заметные рамки по периметру.

Фишкой этого смартфона стала цветовая палитра – кроме классического черного и белого, его можно приобрести в голубом, коралловом, красном и желтом цветах.

Сейчас в Украине iPhone Xr можно купить от 18 тысяч гривен.