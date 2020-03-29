Apple запустила веб-сайт с информацией о коронавирусе

Новости технологии:Apple не первая, предлагающая ресурсы для онлайн-скрининга.

Компания Apple выпустила приложение и веб-сайт, посвященные коронавирусу.

Чем помогут

Они созданы в сотрудничестве с Центром по контролю и профилактике заболеваний США, Группой по противостоянию коронавирусу Белого дома и Федеральным управлением по чрезвычайным ситуациям США.

Здесь пользователи найдут свежую информацию о пандемие, ответы на часто задаваемые вопросы о заболевании и рекомендации по мытью рук, дезинфекции поверхностей и мониторингу симптомов.

Также пользователям предложат ответить на несколько вопросах о наличии или отсутствии симптомов и контактах с потенциально заражёнными людьми. После этого они получат рекомендации, какие меры необходимо предпринять. Например, социальное дистанцирование или самоизоляция либо же обращение к врачам в критических случаях.

Apple подчеркивает, что это все не заменит консультацию у лечащего врача или рекомендации государственных и местных органов здравоохранения. Пока сайт и приложение созданы в первую очередь для жителей США.