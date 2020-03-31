Google решила провести редизайн интерфейса своего браузера

Новости технологии:Компания анонсировала изменения в интерфейсе браузера Chrome.

В процессе интернет-серфинга пользователям приходится не только листать веб-страницы, но и постоянно взаимодействовать с различными элементами, вроде выпадающих или маркированных списков, а также с дополнительными меню или формами. Чтобы сделать навигацию комфортнее, Google изменит интерфейс новой версии браузера Chrome – впрочем, испытать нововведение можно уже сейчас.

Главные изменения будут заметны в элементах управления внешний вид которых зависит от операционной системы. В связи с этим пользователи нередко сталкиваются с ситуацией, когда стандартные элементы навигации на открытой веб-странице выбиваются из общего дизайна. Новая версия Chrome приведет их внешний вид к единому стилю оформления, отмечает 9to5google.

Унифицированный дизайн для каждой системы

Как уверяют представители Google, все стандартные чекбоксы, кнопки, текстовые поля, индикаторы прогресса, ползунки и меню, которые раскрываются, будут выполнены в плоском дизайне. Кроме того, интерфейс программы станет более "дружественным" к устройствам с сенсорными экранами.

По умолчанию новый дизайн получит Chrome 83, релиз которого предварительно запланирован на середину мая. Для активации указанного стиля оформления в бета-версии Chrome 81 можно использовать специальные настройки с помощью команды chrome://flags/#form-controls-refresh в адресной строке и активации пункта меню Web Platform Control updated UI в окне настроек.