Глобальный сбой произошел в работе Twitter

Новости технологии:Представители социальной сети еще не комментировали сбой.

В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает Downdetector.

О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Японии и других стран.

Большинство проблем, по данным ресурса, связаны с сайтом (61%), 48% пользователей имели проблемы с Twitter на приложениях в iPhone и iPad и на устройствах с операционной системой Android.

Проблемы возникали с 7 до 8:00 по Киеву.

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