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Четверг, 02.04.2020
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Глобальный сбой произошел в работе Twitter

Глобальный сбой произошел в работе Twitter
12:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии:Представители социальной сети еще не комментировали сбой.

В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает Downdetector.

О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Японии и других стран.

Большинство проблем, по данным ресурса, связаны с сайтом (61%), 48% пользователей имели проблемы с Twitter на приложениях в iPhone и iPad и на устройствах с операционной системой Android.

Минус одна: Google планирует убрать одну из функций в своем браузере

Проблемы возникали с 7 до 8:00 по Киеву.

Как сообщалось ранее, новое "пособие" от Google вполне можно назвать "ИИ для чайников". Всего было создано 26 объяснительных статей – по одной на каждую букву английского алфавита.

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Твиттер, Социальная сеть, Технологии, Сеть, Соцсеть, Twitter, Техно.
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