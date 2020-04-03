Google представил новый Doodle: все о COVID-19

Поисковик Google 3 апреля выпустил новый дудл, которым призвал всех людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить коронавирус.
Google 3 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "коронавирусных советов" (coronavirus tips).
На этой странице можно узнать, что такое COVID-19, увидеть статистику инфицирования, смертности и выздоровления по миру в целом и по каждой стране в частности. Также Google:
Рассказывает о симптомах болезни
Кашель.
Лихорадка.
Усталость.
Тяжелое дыхание.
Дает советы, как лечиться
Если у вас слабые симптомы – оставайтесь дома.
Если симптомы сильные - немедленно обращайтесь к врачу.
Рассказывает, как предотвратить инфицирование
Регулярно мойте руки в течение 20 секунд с мылом и водой, пользуйтесь антисептиками.
Когда кашляете или чихаете – прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой или изогнутым локтем.
Избегайте тесного контакта (не менее 1 метра) с больными людьми.
Оставайтесь дома и изолируйте себя от других в доме, если вы плохо себя чувствуете.
Девиз дудла – "Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus" (Оставайся Дома. Сохрани Жизнь. Помоги Преодолеть Коронавирус).