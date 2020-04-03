Дезинфицируем мышку и клавиатуру от бактерий правильно: рекомендации

Мини-уборка не займет много времени, но это поможет уберечь вас и близких от заражения. Тот же принцип дезинфекции можно применять и для смартфона. Чистка и дезинфекция - не одно и то же. Чтобы просто немного почистить периферийные устройства, понадобится только влажная тряпка. Дезинфекция - более глубокий процесс, для которого потребуется средство, убивающее микробы. Для обеззараживания ПК и рабочего стола нужно использовать дезинфектант с содержанием спирта не меньше 60%.
Дезинфекция мышки
Чем проще форма мышки, тем легче ее почистить. Сначала протрите устройство безворсовой тряпкой, удалив грязь и пятна. Затем обработайте его дезинфицирующим средством и оставьте на несколько минут. После этого протрите мышку насухо бумажным полотенцем или тканью. Если на девайсе есть углубления, в которых накапливается грязь, прочистите их с помощью зубочистки и пройдитесь дезинфектантом еще раз. Если у вас проводная мышка, протрите также кабель и USB-коннектор.
Чистка трекпада
Если вы пользуетесь трекпадом, его также нужно регулярно чистить. Особенно необходимо это делать, если вы работаете с ноутбуком в общественных местах. После касания к поверхностям вне дома можно перенести инфекцию на свой ноутбук.
Перед чисткой убедитесь, что гаджет полностью выключен и не присоединен к розетке, чтобы избежать опасных последствий. Нанесите дезинфицирующее средство на поверхность трекпада и пройдитесь зубочисткой по углублениям, чтобы убрать всю накопившуюся грязь. Еще раз обработайте устройство дезинфектантом и протрите его мягкой тряпкой или салфеткой.
Дезинфекция клавиатуры ноутбука
Клавиатура ноутбука требует более осторожного обращения, чем обычная клавиатура ПК, поскольку главные компоненты компьютера находятся непосредственно под ней. Перед началом чистки полностью выключите ноутбук и отсоедините его от сети. Пройдитесь по клавишам влажной тряпкой, чтобы убрать видимые следы грязи и застрявшие кусочки мусора. Распылите дезинфицирующее средство на поверхность ноутбука, но не оставляйте надолго. Протрите клавиши бумажным полотенцем и проверьте, не осталось ли следов грязи. Дайте ноутбуку просохнуть в течение нескольких минут, чтобы спирт испарился перед включением. Кроме того, очистка ноутбука от пыли улучшает его охлаждающие возможности.
Глубокая очистка клавиатуры ПК
Для лучшего результата дезинфицировать клавиатуру нужно не только сверху, но и снизу. Перед чисткой обязательно отсоедините ее от компьютера или достаньте батарейки, если у вас беспроводная модель.
В комплекте с механической клавиатурой идет инструмент для открытия раскладки. Используйте его для снятия клавиш, чтобы тщательно прочистить пространство под ними. После открытия клавиатуры сдуйте пыль и соринки, накопившиеся под клавишами. Можете использовать спиртосодержащий раствор или салфетки, а потом промокнуть бумажным полотенцем. Протрите клавиши влажной тряпкой, очистив их от грязи. Затем продезинфицируйте их и просушите. Не забудьте почистить края клавиатуры и кабель. Убедитесь, что она хорошо высохла перед тем, как подключить к ПК.
Всегда следите за чистотой своих гаджетов и устройств. Не ешьте за рабочим столом и не употребляйте напитков вблизи от клавиатуры, чтобы не пролить на нее жидкость. Мойте руки перед использованием компьютера и не забывайте о дезинфекции. Если вы работаете в пыльном или грязном помещении, приобретите чехол для клавиатуры, который можно легко помыть с водой и мылом.