Дезинфицируем мышку и клавиатуру от бактерий правильно: рекомендации

1 Мини-уборка не займет много времени, но это поможет уберечь вас и близких от заражения. Тот же принцип дезинфекции можно применять и для смартфона. Чистка и дезинфекция - не одно и то же. Чтобы просто немного почистить периферийные устройства, понадобится только влажная тряпка. Дезинфекция - более глубокий процесс, для которого потребуется средство, убивающее микробы. Для обеззараживания ПК и рабочего стола нужно использовать дезинфектант с содержанием спирта не меньше 60%. Дезинфекция мышки Чем проще форма мышки, тем легче ее почистить. Сначала протрите устройство безворсовой тряпкой, удалив грязь и пятна. Затем обработайте его дезинфицирующим средством и оставьте на несколько минут. После этого протрите мышку насухо бумажным полотенцем или тканью. Если на девайсе есть углубления, в которых накапливается грязь, прочистите их с помощью зубочистки и пройдитесь дезинфектантом еще раз. Если у вас проводная мышка, протрите также кабель и USB-коннектор.

2 Чистка трекпада Если вы пользуетесь трекпадом, его также нужно регулярно чистить. Особенно необходимо это делать, если вы работаете с ноутбуком в общественных местах. После касания к поверхностям вне дома можно перенести инфекцию на свой ноутбук. Перед чисткой убедитесь, что гаджет полностью выключен и не присоединен к розетке, чтобы избежать опасных последствий. Нанесите дезинфицирующее средство на поверхность трекпада и пройдитесь зубочисткой по углублениям, чтобы убрать всю накопившуюся грязь. Еще раз обработайте устройство дезинфектантом и протрите его мягкой тряпкой или салфеткой.

3 Дезинфекция клавиатуры ноутбука Клавиатура ноутбука требует более осторожного обращения, чем обычная клавиатура ПК, поскольку главные компоненты компьютера находятся непосредственно под ней. Перед началом чистки полностью выключите ноутбук и отсоедините его от сети. Пройдитесь по клавишам влажной тряпкой, чтобы убрать видимые следы грязи и застрявшие кусочки мусора. Распылите дезинфицирующее средство на поверхность ноутбука, но не оставляйте надолго. Протрите клавиши бумажным полотенцем и проверьте, не осталось ли следов грязи. Дайте ноутбуку просохнуть в течение нескольких минут, чтобы спирт испарился перед включением. Кроме того, очистка ноутбука от пыли улучшает его охлаждающие возможности.