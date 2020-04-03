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Дезинфицируем мышку и клавиатуру от бактерий правильно: рекомендации

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Дезинфицируем мышку и клавиатуру от бактерий правильно: рекомендации
15:26 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: unsplash.com

Новости технологии:Мир продолжает бороться с коронавирусом, поэтому так важно помнить о личной гигиене, но мы часто забываем чистить мышку и клавиатуру, а это необходимо делать. Особенно важно проводить дезинфекцию, если компьютер использует не один человек.

  • 1

    Мини-уборка не займет много времени, но это поможет уберечь вас и близких от заражения. Тот же принцип дезинфекции можно применять и для смартфона. Чистка и дезинфекция - не одно и то же. Чтобы просто немного почистить периферийные устройства, понадобится только влажная тряпка. Дезинфекция - более глубокий процесс, для которого потребуется средство, убивающее микробы. Для обеззараживания ПК и рабочего стола нужно использовать дезинфектант с содержанием спирта не меньше 60%.

    Дезинфекция мышки

    Чем проще форма мышки, тем легче ее почистить. Сначала протрите устройство безворсовой тряпкой, удалив грязь и пятна. Затем обработайте его дезинфицирующим средством и оставьте на несколько минут. После этого протрите мышку насухо бумажным полотенцем или тканью. Если на девайсе есть углубления, в которых накапливается грязь, прочистите их с помощью зубочистки и пройдитесь дезинфектантом еще раз. Если у вас проводная мышка, протрите также кабель и USB-коннектор.

  • 2

    Чистка трекпада

    Если вы пользуетесь трекпадом, его также нужно регулярно чистить. Особенно необходимо это делать, если вы работаете с ноутбуком в общественных местах. После касания к поверхностям вне дома можно перенести инфекцию на свой ноутбук.

    Перед чисткой убедитесь, что гаджет полностью выключен и не присоединен к розетке, чтобы избежать опасных последствий. Нанесите дезинфицирующее средство на поверхность трекпада и пройдитесь зубочисткой по углублениям, чтобы убрать всю накопившуюся грязь. Еще раз обработайте устройство дезинфектантом и протрите его мягкой тряпкой или салфеткой.

  • 3

    Дезинфекция клавиатуры ноутбука

    Клавиатура ноутбука требует более осторожного обращения, чем обычная клавиатура ПК, поскольку главные компоненты компьютера находятся непосредственно под ней. Перед началом чистки полностью выключите ноутбук и отсоедините его от сети. Пройдитесь по клавишам влажной тряпкой, чтобы убрать видимые следы грязи и застрявшие кусочки мусора. Распылите дезинфицирующее средство на поверхность ноутбука, но не оставляйте надолго. Протрите клавиши бумажным полотенцем и проверьте, не осталось ли следов грязи. Дайте ноутбуку просохнуть в течение нескольких минут, чтобы спирт испарился перед включением. Кроме того, очистка ноутбука от пыли улучшает его охлаждающие возможности.

  • 4

    Глубокая очистка клавиатуры ПК

    Для лучшего результата дезинфицировать клавиатуру нужно не только сверху, но и снизу. Перед чисткой обязательно отсоедините ее от компьютера или достаньте батарейки, если у вас беспроводная модель.

    В комплекте с механической клавиатурой идет инструмент для открытия раскладки. Используйте его для снятия клавиш, чтобы тщательно прочистить пространство под ними. После открытия клавиатуры сдуйте пыль и соринки, накопившиеся под клавишами. Можете использовать спиртосодержащий раствор или салфетки, а потом промокнуть бумажным полотенцем. Протрите клавиши влажной тряпкой, очистив их от грязи. Затем продезинфицируйте их и просушите. Не забудьте почистить края клавиатуры и кабель. Убедитесь, что она хорошо высохла перед тем, как подключить к ПК.

    Всегда следите за чистотой своих гаджетов и устройств. Не ешьте за рабочим столом и не употребляйте напитков вблизи от клавиатуры, чтобы не пролить на нее жидкость. Мойте руки перед использованием компьютера и не забывайте о дезинфекции. Если вы работаете в пыльном или грязном помещении, приобретите чехол для клавиатуры, который можно легко помыть с водой и мылом.

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Бактерии, Вирусы, Дезинфекция, Коронавирус.
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