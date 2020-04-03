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Компания Xiaomi представит свой первый фитнес-браслет

Компания Xiaomi представит свой первый фитнес-браслет
15:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Устройство с вероятным названием Redmi Band выполнено в форме браслета.

Компания Xiaomi готовится к масштабной презентации новых продуктов, среди которых первый фитнес-трекер бренда Redmi. Однако не дождавшись официального мероприятия, вендор опубликовал в сети первое изображение гаджета.

Дизайн новинки

Трекер будет оснащен цветным дисплеем с возможностью выбора циферблатов. Под экраном есть полоска, которая служит в качестве сенсорной кнопки возврата. 

Технические характеристики и особенности

Пока не ясно, будет ли ремень съемным, как в Mi Band от Xiaomi, или же конструкция трекера такого не предусматривает. Также пока нет подробностей о технических характеристиках и фишках устройства.

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Стоит предположить, что с его помощью можно будет отслеживать физическую активность и просматривать сообщения, которые приходят на смартфон.

Дата презентации

По слухам, вместе с Redmi Band могут показать и Xiaomi Mi Band пятого поколения. Презетация новинок запланирована на 3 апреля.

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Технологии, Техно, Xiaomi, Компания Xiaomi, Фитнес-браслеты, Redmi.
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