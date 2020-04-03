Компания Xiaomi представит свой первый фитнес-браслет

Компания Xiaomi готовится к масштабной презентации новых продуктов, среди которых первый фитнес-трекер бренда Redmi. Однако не дождавшись официального мероприятия, вендор опубликовал в сети первое изображение гаджета.
Дизайн новинки
Трекер будет оснащен цветным дисплеем с возможностью выбора циферблатов. Под экраном есть полоска, которая служит в качестве сенсорной кнопки возврата.
So this is it.#Xiaomi #redmi pic.twitter.com/lKQnOJHZ1y
— Mukul Sharma (@stufflistings) April 2, 2020
Технические характеристики и особенности
Пока не ясно, будет ли ремень съемным, как в Mi Band от Xiaomi, или же конструкция трекера такого не предусматривает. Также пока нет подробностей о технических характеристиках и фишках устройства.
Стоит предположить, что с его помощью можно будет отслеживать физическую активность и просматривать сообщения, которые приходят на смартфон.
Дата презентации
По слухам, вместе с Redmi Band могут показать и Xiaomi Mi Band пятого поколения. Презетация новинок запланирована на 3 апреля.