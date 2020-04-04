Всего за минуту: ИИ от Google может превратить любой снимок в произведение искусства

Новости технологии:ИИ от Google научился встраивать или стилизовать фотографии в произведения искусства.

Для того, чтобы воспользоваться возможностями ИИ, пользователям нужно скачать приложение Arts & Culture для iOS или Android и выбрать режим Art Transfer. После того, как вы сделаете или загрузите фотографию, выберите один из десятков стилей, с помощью которых можно изменить изображение. Можно преобразовать всю фотографию целиком или его часть. Пока ИИ будет работать над этим, он покажет интересные факты о таких художниках, как Кало, Ван Гог, Эдвард Мунк и Леонардо да Винчи.

"Многие эксперименты Google Arts & Culture показывают, что возможно сочетать искусство и технологии, — отметила менеджер по продуктам компании Мишель Луо. — Искусственный интеллект, в частности, может быть мощным инструментом не только в руках художников, но и обычных людей".

Art Transfer основана на алгоритмической модели, которая не просто смешивает или накладывает фотографии. В компании отмечают, что ИИ создает уникальный стиль для каждой фотографии, которая вдохновлена множеством классических стилей. Для этого не нужен доступ к облаку или интернету.

"Нам любопытно посмотреть, что вы создадите с помощью ИИ, и мы надеемся, что это принесет вам немного радости в это непростое время", — добавила Луо.