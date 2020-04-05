Xiaomi презентовала новый беспроводной пылесос

Новости технологии:Гаджет отличается высокой мощностью всасывания и циклической системой.

Компания Xiaomi представила свой новый портативный беспроводной пылесос H6.

По традиции, новинку представили на собственной краудфандинговой платформе Youpin, передает igeekphone.com.

Чем интересен

Как рассказали компании, аккумулятор способен обеспечить длительный срок работы девайса даже при интенсивном использовании. От одного цикла зарядки в режиме энергосбережения пылесос может проработать до 90 минут.

Время автономной работы в стандартном режиме составляет 45 минут. Мощность всасывания пылесоса – 150 AW при силе вакуумного всасывания в 25000 Па. Вес устройства – всего 1,43 килограмма.

Еще одна интересная фишка – специальный выходной фильтр задерживает до 99,97% частиц, размер которых в 8 раз меньше PM2,5.

Пылесос также получил небольшой OLED-дисплей, на котором выводится информация о времени работы, процессе зарядки, режиме очистки или напоминании о необходимости почистить фильтр.

Цена

На краудфандинговой платформе пылесос Xiaomi H6 стоит 353 доллара (9500 гривен).