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Xiaomi представила новую рисоварку Viomi IH Sugar-free Rice Cooker (Фото)

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Xiaomi представила новую рисоварку Viomi IH Sugar-free Rice Cooker (Фото)
14:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился новый продукт - рисоварка Viomi IH Sugar-free Rice Cooker.

В рисоварке используется технология индукционного нагрева. По сравнению с многими другими мультиварками, внутри этой образовывается трёхмерный тепловой вихрь, благодаря которому еда прогревается и готовится равномерно.

Основная чаша сделана из 5 слоёв высокоплотного чугуна и весит 2,6 кг. Кроме неё в комплект входит дополнительная чаша с 316 отверстиями, с помощью которой можно слить лишнюю воду из готовой крупы или приготовить еду на пару.

У Viomi IH Sugar-free Rice Cooker есть 15 встроенных рецептов каши, выпечки, супов и других блюд, а также 8 разных режимов. Гаджет можно подключить к смартфону и управлять процессом приготовления через приложение.

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Xiaomi, Мультиварка, Рисоварка, Xiaomi Viomi IH Sugar-free Rice Cooker.
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