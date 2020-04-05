Xiaomi представила новую рисоварку Viomi IH Sugar-free Rice Cooker (Фото)

Новости технологии:На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился новый продукт - рисоварка Viomi IH Sugar-free Rice Cooker.

В рисоварке используется технология индукционного нагрева. По сравнению с многими другими мультиварками, внутри этой образовывается трёхмерный тепловой вихрь, благодаря которому еда прогревается и готовится равномерно.

Основная чаша сделана из 5 слоёв высокоплотного чугуна и весит 2,6 кг. Кроме неё в комплект входит дополнительная чаша с 316 отверстиями, с помощью которой можно слить лишнюю воду из готовой крупы или приготовить еду на пару.

У Viomi IH Sugar-free Rice Cooker есть 15 встроенных рецептов каши, выпечки, супов и других блюд, а также 8 разных режимов. Гаджет можно подключить к смартфону и управлять процессом приготовления через приложение.

Напомним: