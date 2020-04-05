Xiaomi представила новую рисоварку Viomi IH Sugar-free Rice Cooker (Фото)

В рисоварке используется технология индукционного нагрева. По сравнению с многими другими мультиварками, внутри этой образовывается трёхмерный тепловой вихрь, благодаря которому еда прогревается и готовится равномерно.
Основная чаша сделана из 5 слоёв высокоплотного чугуна и весит 2,6 кг. Кроме неё в комплект входит дополнительная чаша с 316 отверстиями, с помощью которой можно слить лишнюю воду из готовой крупы или приготовить еду на пару.
У Viomi IH Sugar-free Rice Cooker есть 15 встроенных рецептов каши, выпечки, супов и других блюд, а также 8 разных режимов. Гаджет можно подключить к смартфону и управлять процессом приготовления через приложение.
Напомним:
Компания Xiaomi представила новый смарт-телевизор Mi Full Screen TV Pro.
Xiaomi Mi Bunny 4: уникальные детские смарт-часы с двумя камерами.
Компания Xiaomi разработала инновационный проекционный дисплей для машин.
Компания Xiaomi презентовала ультрафиолетовую лампу для стерилизации Xiaoda.
Xiaomi ZMI DWX05Z: компания презентовала портативный отпугиватель комаров.