Коронавирус ударил по продажам смартфонов: в Xiaomi поделились прогнозами

Новости технологии:В Xiaomi говорят, что продажи их смартфонов в Китае "почти вернулись на нормальный уровень".

По словам финансового директора компании Цзы Чу, китайский рынок "уже вступил в стадию полного восстановления" — на данный момент его объём составляет "80-90% от нормального уровня".

Чу также сказал, что из-за вспышки Covid-19 продажи телефонов упали в первом квартале 2020 года, однако он не сказал, насколько сильно.

Финансовый директор Xiaomi считает, что спрос на смартфоны будет устойчивым во всём мире, несмотря на распространение вируса. Чу ожидает, что Xiaomi получит удар по глобальным продажам в марте и апреле, но начнёт восстанавливаться в мае.

Ранее компания заявила, что 80% цепочек поставок компании возобновили свою работу.

По оценкам компании Counterpoint Research, мировые продажи смартфонов в феврале упали на 14%. Ожидается ещё более сильное снижение.

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