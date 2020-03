Honor 30: известна дата дебюта флагманов

Согласно официальному постеру в социальной сети Weibo, Honor 15 апреля провёдет мероприятие в Китае, на котором покажет флагманскую серию смартфонов Honor 30. Кстати, на день раньше состоится презентация OnePlus 8.

По словам инсайдера Teme, в линейку войдут смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro Plus.

Подробностей о новинках не так много.

P40

P40 Pro

P40 Pro+

Honor 30

Honor 30 Pro

Honor 30 pro+

It looks like Pro+ is the new highest flagship model on Huawei.#HuaweiP40ProPlus #Honor30ProPlus

— Teme (特米) (@RODENT950) March 30, 2020