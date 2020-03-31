OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки

Новости технологии:В сети появилась очередная публикация, которая раскрыла детали о модуле камеры старшей модели линейки.

Пока компания OnePlus готовится к презентации своих новых флагманов, в сети появляется все больше информации о грядущих новинках.

Сетевой информатор Ишан Агарвал опубликовал подробные характеристики всех датчиков основной камеры смартфона OnePlus 8 Pro, передает Gizchina.

Подробные характеристики камеры

Согласно утечке, основным станет сенсор Sony IMX689 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1.78.

Второй модуль – 48-мегапиксельный Sony IMX586, дополненный сверхширокоугольным объективом (120 градусов, f/2.2).

За съемку с использованием трехкратного оптического и 30-кратного цифрового зума будет отвечать модуль на 8 Мп с телеобъективом (f/2.44).

Завершит комбинацию 5-мегапиксельный цветной фильтр.

#OnePlus8Pro to feature 48MP IMX689 as the Main Sensor (F/1.78), 48MP IMX586 Ultra-Wide (F/2.2) & 120° FOV. 8MP (F/2.44) Telephoto w/ 3X Optical & 30X Digital Zoom + 5MP Color Filter. New Night Portrait Mode, '3-HDR' Video, Cinematic Effects & Better OIS! https://t.co/2EfheWwNr8 pic.twitter.com/kVfZcfk5BQ — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 29, 2020

Другие особенности камеры

Инсайдер также утверждает, что флагман получит специальный режим ночной портретной съемки, новую функцию 3-HDR video, возможность наложения кинематографических эффектов на отснятый материал, а также улучшенную технологию оптической и электронной стабилизации.

Дата презентации

Заметим, презентация линейки OnePlus 8 запланирована на 15 апреля 2020 года.