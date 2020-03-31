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OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки
OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки

OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки

OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки
16:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:В сети появилась очередная публикация, которая раскрыла детали о модуле камеры старшей модели линейки.

Пока компания OnePlus готовится к презентации своих новых флагманов, в сети появляется все больше информации о грядущих новинках. 

Сетевой информатор Ишан Агарвал опубликовал подробные характеристики всех датчиков основной камеры смартфона OnePlus 8 Pro, передает Gizchina.

Подробные характеристики камеры

Согласно утечке, основным станет сенсор Sony IMX689 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1.78.

Второй модуль – 48-мегапиксельный Sony IMX586, дополненный сверхширокоугольным объективом (120 градусов, f/2.2).

За съемку с использованием трехкратного оптического и 30-кратного цифрового зума будет отвечать модуль на 8 Мп с телеобъективом (f/2.44).

Завершит комбинацию 5-мегапиксельный цветной фильтр.

Другие особенности камеры

Инсайдер также утверждает, что флагман получит специальный режим ночной портретной съемки, новую функцию 3-HDR video, возможность наложения кинематографических эффектов на отснятый материал, а также улучшенную технологию оптической и электронной стабилизации.

Компания OnePlus планирует возродить линейку OnePlus Х

Дата презентации

Заметим, презентация линейки OnePlus 8 запланирована на 15 апреля 2020 года.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, OnePlus, OnePlus 8 Pro.
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