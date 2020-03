OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки

Пока компания OnePlus готовится к презентации своих новых флагманов, в сети появляется все больше информации о грядущих новинках.

Сетевой информатор Ишан Агарвал опубликовал подробные характеристики всех датчиков основной камеры смартфона OnePlus 8 Pro, передает Gizchina.

Подробные характеристики камеры

Согласно утечке, основным станет сенсор Sony IMX689 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1.78.

Второй модуль – 48-мегапиксельный Sony IMX586, дополненный сверхширокоугольным объективом (120 градусов, f/2.2).

За съемку с использованием трехкратного оптического и 30-кратного цифрового зума будет отвечать модуль на 8 Мп с телеобъективом (f/2.44).

Завершит комбинацию 5-мегапиксельный цветной фильтр.

#OnePlus8Pro to feature 48MP IMX689 as the Main Sensor (F/1.78), 48MP IMX586 Ultra-Wide (F/2.2) & 120° FOV. 8MP (F/2.44) Telephoto w/ 3X Optical & 30X Digital Zoom + 5MP Color Filter. New Night Portrait Mode, '3-HDR' Video, Cinematic Effects & Better OIS! https://t.co/2EfheWwNr8 pic.twitter.com/kVfZcfk5BQ

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 29, 2020