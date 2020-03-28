Компания OnePlus планирует возродить линейку OnePlus Х

Новости технологии:Производитель собирается возродить серию бюджетных и компактных смартфонов OnePlus X.

Похоже, в этом году, помимо флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, нас порадуют еще и смартфоном среднего ценового сегмента (хотя для OnePlus, которая привыкла выпускать премиальные устройства, это уже бюджетник).

По словам редактора XDA Developers Макса Вайнбаха (Max Weinbach), компания обновит OnePlus X, но под другим названием.

Скорее всего, это будет тот самый OnePlus 8 Lite, о котором мы уже слышали. Правда, его название пока не подтверждено.

I was told that @oneplus is revamping the OnePlus X under a new series... — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 25, 2020

OnePlus 8 Lite приписывают процессор MediaTek Dimensity 1000, тройную камеру, "дырявый" AMOLED-дисплей c разрешением Full HD+ и частотой обновления картинки 90 Гц. 15 апреля вместе с OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro его не покажут - официальный анонс ожидается в июле.

Напомним, новый смартфон OnePlus 8 может резко подорожать. Подтверждением этой информации стало заявление главы компании и первый официальный тизер будущих устройств.