Компания OnePlus планирует возродить линейку OnePlus Х

Похоже, в этом году, помимо флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, нас порадуют еще и смартфоном среднего ценового сегмента (хотя для OnePlus, которая привыкла выпускать премиальные устройства, это уже бюджетник).

По словам редактора XDA Developers Макса Вайнбаха (Max Weinbach), компания обновит OnePlus X, но под другим названием.

Скорее всего, это будет тот самый OnePlus 8 Lite, о котором мы уже слышали. Правда, его название пока не подтверждено.

I was told that @oneplus is revamping the OnePlus X under a new series...

— Max Weinbach (@MaxWinebach) March 25, 2020