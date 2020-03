Новый смартфон OnePlus может резко подорожать: причины

Согласно последним данным, презентация новых смартфонов OnePlus может состояться уже в апреле.

Что подтвердил новый слив информации

Пит Лау – генеральный директор OnePlus заявил, что все смартфоны в линейке OnePlus 8 получат поддержку сетей пятого поколения. Об этом же говорится в тизере, опубликованном индийским подразделением компании в Twitter.

Глава OnePlus подтвердил опасения фанатов. Он сказал, что внедрение новой технологии повысит стоимость их будущих смартфонов по сравнению с предшественниками, сообщает ресурс Gadget360.

Our next launch lineup is 5G-ready. Are you? pic.twitter.com/pthcZfy7IU

— OnePlus India (@OnePlus_IN) March 10, 2020