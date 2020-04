Слухи: Xiaomi готовит смартфон с 144 Мп камерой

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) рассказал, что компания Xiaomi работает над новым смартфоном с камерой больше 108 Мп.

Устройство выйдет на рынок с названием Xiaomi Mi CC10 Pro или Xiaomi Mi 10S Pro (возможно, это международная версия). Главной особенностью новинки станет 144-мегапиксельный модуль камеры.

Пока что такого сенсора нет, но по слухам, его сейчас готовит компания Samsung. Датчик получит размеры больше, чем у Samsung ISOCELL Bright HMX. Он будет сделан по 14-нанометровому техпроцессу.

К сожалению, когда представят смартфон — неизвестно. Скорее всего, его не стоит ждать раньше второй половины года.

Xiaomi is working on a phone with 144MP camera sensor.

I guess it should be Mi 10S Pro or Mi CC10 Pro

— Sudhanshu A. (@Sudhanshu1414) April 2, 2020