Слухи: Xiaomi готовит смартфон с 144 Мп камерой

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) рассказал, что компания Xiaomi работает над новым смартфоном с камерой больше 108 Мп.
Устройство выйдет на рынок с названием Xiaomi Mi CC10 Pro или Xiaomi Mi 10S Pro (возможно, это международная версия). Главной особенностью новинки станет 144-мегапиксельный модуль камеры.
Пока что такого сенсора нет, но по слухам, его сейчас готовит компания Samsung. Датчик получит размеры больше, чем у Samsung ISOCELL Bright HMX. Он будет сделан по 14-нанометровому техпроцессу.
К сожалению, когда представят смартфон — неизвестно. Скорее всего, его не стоит ждать раньше второй половины года.
Xiaomi is working on a phone with 144MP camera sensor.
I guess it should be Mi 10S Pro or Mi CC10 Pro
— Sudhanshu A. (@Sudhanshu1414) April 2, 2020
Вам также может быть интересно:
Компания OPPO в конце прошлого года анонсировала в Китае смартфоны Reno 3 и Reno 3 Pro, а сейчас новинки, наконец-то, добрались до нашего рынка.
Вслед за Galaxy A9 (2018), компания Samsung также начала обновлять до Android 10 бюджетник Galaxy A10s.
Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note 9 не получат оболочку One UI 2.1
Huawei P40 Pro - новый рекордсмен рейтинга DxOMark.