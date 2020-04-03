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Слухи: Xiaomi готовит смартфон с 144 Мп камерой

Слухи: Xiaomi готовит смартфон с 144 Мп камерой
03:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Xiaomi работает над смартфоном Mi CC10 Pro (Mi 10S Pro) с камерой на 144 Мп.

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) рассказал, что компания Xiaomi работает над новым смартфоном с камерой больше 108 Мп.

Устройство выйдет на рынок с названием Xiaomi Mi CC10 Pro или Xiaomi Mi 10S Pro (возможно, это международная версия). Главной особенностью новинки станет 144-мегапиксельный модуль камеры.

Пока что такого сенсора нет, но по слухам, его сейчас готовит компания Samsung. Датчик получит размеры больше, чем у Samsung ISOCELL Bright HMX. Он будет сделан по 14-нанометровому техпроцессу.

К сожалению, когда представят смартфон — неизвестно. Скорее всего, его не стоит ждать раньше второй половины года.

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Смартфоны, Xiaomi, Mi 10S Pro.
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