OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro в Украине: вид прежний, начинка другая (Фото, Видео)

Новости технологии:Компания OPPO в конце прошлого года анонсировала в Китае смартфоны Reno 3 и Reno 3 Pro, а сейчас новинки, наконец-то, добрались до нашего рынка.

Начнём со старшей модели Reno 3 Pro. Аппарат оснастили 6.5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с закруглёнными краями, разрешением Full HD+, отверстием для селфи-камеры на 32 Мп и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Частота обновления картинки составляет 90 Гц.

Основная камера в смартфоне с четырьмя модулями на 48 Мп (Sony IMX586) + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп. За производительность новинки отвечает чип Snapdragon 765G, а за автономность - аккумулятор на 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт VOOC Flash Charge 4.0. (50% зарядки за 20 минут).

Обычный Reno 3 отличается от старшего брата классическим плоским дисплеем на 6.4 дюйма (60 Гц), процессором MediaTek Helio P90 и фронтальной камерой на 44 Мп. Основная имеет другие модули, но с таким же разрешением: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Аккумулятор в Reno 3 такой же, но с быстрой зарядкой VOOC Flash Charge 3.0 (50% зарядки за 30 минут).

Продажи OPPO Reno 3 и OPPO Reno 3 Pro стартуют во второй половине апреля. Младшая модель будет доступна в конфигурации 8/128 ГБ, а старшая - 12/256 ГБ. Ценник новинок объявят чуть позже.

Напомним, компания OPPO собирается пополнить линейку Find X2 еще одним устройством. Журналисты издания Pricebaba выяснили, что производитель готовит к выходу OPPO Find X2 Lite.