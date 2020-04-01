Флагманы Samsung 2018 года останутся без оболочки One UI 2.1

Новости технологии:Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note 9 не получат оболочку One UI 2.1

Несколько недель назад в сети появилась информация, что компания Samsung обновит флагманы прошлых годов до One UI 2.1, но похоже, это не так.

Согласно модератору форума Samsung Community, корейский производитель не планирует выпускать новую оболочку на смартфоны Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note 9. Учитывая, что эти модели вышли в 2018 году, такое решение кажется логичным. Обычно, спустя два года после анонса устройств, компания Samsung перестаёт выпускать крупные прошивки и занимается лишь патчами безопасности.

Оболочка One UI 2.1 дебютировала на смартфонах Galaxy S20. На прошлой неделе, её начали получать Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Она содержит новые AR Emoji, Pro-режим съёмки, функцию Quick Share для быстрой передачи файлов (аналог Apple AirDrop), Music Share, мелкие изменения в интерфейсе и многое другое.

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