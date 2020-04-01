Флагман Huawei оставляет конкурентов позади: в рейтинге DxOMark новый "чемпион"

Новости технологии:Huawei P40 Pro - новый рекордсмен рейтинга DxOMark.

Специалисты DxOMark не расслабляются на карантине и продолжают тестировать камеры смартфонов. Пожалуй, одной из самых ожидаемых новинок стал флагман Huawei P40 Pro, и он не разочаровал. Уже по доброй традиции, новый флагман Huawei стал лучшим камерофоном, оставив позади конкурентов.

Представители DxOMark не поскупились на комплименты камере Huawei P40 Pro. Особенно их впечатлил зум, система автофокусировки, баланс текстуры/шума., ночной режим (это всегда отдельная гордость Huawei) и эффект боке. Отлично справляется камера и при съемке видео.

Правда, не обошлось и без минусов. Это временами неточные цветопередача и баланс белого, небольшой шум при слабом освещении или ночью, скачки в резкости между кадрами при съемке видео и неточный баланс белого при съёмке в помещении с лампами накаливания.

В результате Huawei P40 Pro получил 128 баллов: 140 за фото и 105 за видео.

И это на 4 балла больше, чем у ближайших конкурентов — OPPO Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro, которые расположились на втором и третьем местах.

"Мы привыкли видеть, что наивысшая оценка в рейтинге камер DxOMark увеличивается с шагом в один пункт. При этом каждый новый чемпион предлагает лишь незначительные улучшения по сравнению с предыдущим номером один. В этот раз всё иначе. Huawei P40 Pro занимает первое место с большим отрывом, ставя разницу в четыре очка между собой и предыдущими лидерами — OPPO Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro", — подытожили в DxOMark.

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