Не в этом году так точно: когда состоится выставка E3

Новости технологии:Организаторы игровой выставки объявили новую дату.

Представители Entertainment Software Association (ESA) — организатора ежегодной игровой выставки E3, объявили даты следующего мероприятия.

Когда ждать

Многие надеялись, что выставка всё же состоится в этом году после окончания карантина, но чуда не случилось. E3 проведут в следующем году с 15 по 17 июня.

ESA сообщает, что готовит "переосмысленное" мероприятие, но пока неизвестно, что они имели в виду.

Ранее было известно, что есть вероятность проведения выставки в онлайн-формате, но сейчас нет точной информации о том, произойдёт ли это в 2020 году. Зато вчера портал IGN объявил, что в начале июня пройдёт мероприятие "Summer of Gaming", в котором будут участвовать Square Enix, Sega, Bandai Namco, Amazon, Google, Twitter, Devolver Digital и THQ Nordic.