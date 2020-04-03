BAFTA Games Awards-2020: победители премии (Видео)

Новости технологии:Несмотря на всемирный карантин BAFTA провела церемонию награждения в категории видеоигр.

Мероприятие "BAFTA Game Awards-2020" прошло в онлайн-режиме из дома Дара О Бриэна, а номинантам пришлось записывать видеообращения на случай победы.

Больше всех призов нахватали Outer Wilds и Disco Elysium. Последняя получила награды как лучший дебютный проект студии, а также за музыкальное сопровождение и сюжет. В свою очередь Outer Wilds окрестили "Лучшей игрой" года, а также дали призы в категории "Игровой дизайн" и "Лучший новый IP ".

Список победителей BAFTA Game Awards:

Лучшая игра - Outer Wilds;

Лучшая игра от британских разработчиков - Observation;

За лучшую анимацию - Luigi’s Mansion 3;

За художественные достижения - Sayonara Wild Hearts;

За достижения в области аудио - Ape Out;

Лучший дебют - Disco Elysium;

Лучшая эволюционирующая игра - Path of Exile;

Лучшая игра для всей семьи - Untitled Goose Game;

Лучшая игра вне категории развлечений - Kind Words (lo fi chill beats to write to);

Лучший геймдизайн - Outer Wilds;

Лучший мультиплеер - Apex Legends;

Лучшая музыка - Disco Elysium;

Лучшая история - Disco Elysium;

Лучший новый IP - Outer Wilds;

Лучшая роль - Гонсало Мартин (Шон Диаз из Life is Strange 2);

Лучшая роль второго плана - Мартти Суосало (Уборщик Ахти из Control);

За технические достижения - Death Stranding;

Мобильная игра года - Call of Duty: Mobile.

Напомним, Kalypso Media объявила о начале разработки первой за 14 лет игры в серии Commandos. О планах на следующую часть Commandos издатели говорили ещё летом 2018-го, а через полтора года открыли студию специально для работы над ней. Теперь Kalypso официально заявила о том, что приступила к созданию игры, хотя подробности по-прежнему держат в секрете.