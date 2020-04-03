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Пятница, 03.04.2020
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BAFTA Games Awards-2020: победители премии (Видео)

BAFTA Games Awards-2020: победители премии (Видео)
19:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Несмотря на всемирный карантин BAFTA провела церемонию награждения в категории видеоигр.

Мероприятие "BAFTA Game Awards-2020" прошло в онлайн-режиме из дома Дара О Бриэна, а номинантам пришлось записывать видеообращения на случай победы.

Больше всех призов нахватали Outer Wilds и Disco Elysium. Последняя получила награды как лучший дебютный проект студии, а также за музыкальное сопровождение и сюжет. В свою очередь Outer Wilds окрестили "Лучшей игрой" года, а также дали призы в категории "Игровой дизайн" и "Лучший новый IP ".

Список победителей BAFTA Game Awards:

  • Лучшая игра - Outer Wilds;

  • Лучшая игра от британских разработчиков - Observation;

  • За лучшую анимацию - Luigi’s Mansion 3;

  • За художественные достижения - Sayonara Wild Hearts;

  • За достижения в области аудио - Ape Out;

  • Лучший дебют - Disco Elysium;

  • Лучшая эволюционирующая игра - Path of Exile;

  • Лучшая игра для всей семьи - Untitled Goose Game;

  • Лучшая игра вне категории развлечений - Kind Words (lo fi chill beats to write to);

  • Лучший геймдизайн - Outer Wilds;

  • Лучший мультиплеер - Apex Legends;

  • Лучшая музыка - Disco Elysium;

  • Лучшая история - Disco Elysium;

  • Лучший новый IP - Outer Wilds;

  • Лучшая роль - Гонсало Мартин (Шон Диаз из Life is Strange 2);

  • Лучшая роль второго плана - Мартти Суосало (Уборщик Ахти из Control);

  • За технические достижения - Death Stranding;

  • Мобильная игра года - Call of Duty: Mobile.

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НапомнимKalypso Media объявила о начале разработки первой за 14 лет игры в серии Commandos. О планах на следующую часть Commandos издатели говорили ещё летом 2018-го, а через полтора года открыли студию специально для работы над ней. Теперь Kalypso официально заявила о том, что приступила к созданию игры, хотя подробности по-прежнему держат в секрете.

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Все по теме:

Премия, Игры, Лучшие игры, Disco Elysium, BAFTA Games Awards 2020, BAFTA Games Awards, Дар О Бриэн, Outer Wilds.
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