СМИ: The Witcher 4 выйдет, но без Геральта в главной роли

Новости технологии:The Witcher 4 от CD Projekt станет приквелом с Цири в главной роли.

Глава CD Projekt RED Адам Кичиньски уже намекал, что новый "Ведьмак" таки выйдет, но уже без Геральта в главной роли. Поклонники решили, что разработчики готовят собственного героя, написанного с нуля, но источник Gamepressure говорит о другом.

Если верить анониму, то главным героем, а точнее героиней, станет Цири, приемная дочь Геральта. В студии уверены, что игры серии The Witcher должны иметь "отличительного протагониста", и беловолосая девушка отлично подходит на эту роль. Цири хоть и не прошла испытания травами, но с малых лет обучалась магии, а в Witcher 3: Wild Hunt демонстрировала навыки быстрого перемещения и знания в области охоты на чудовищ.

Сюжетно условная The Witcher 4 о Цири станет приквелом, рассказывающим о событиях до "Дикой охоты". Возможно, сценаристы отправят игроков в другие измерения, так как девушка умеет открывать порталы. Например, в "Ведьмак 3" Цири намекала, что побывала в мире Cyberpunk 2077. В книгах девушка также часто заглядывала в другие измерения, потому разработчикам есть о чем рассказать.

Даты релиза источник не назвал. В интервью для польского издания глава CD Projekt сказал, что небольшая команда внутри студии уже работает над новой игрой по вселенной "Ведьмак". Полноценная разработка начнется после выхода Cyberpunk 2077, так как сейчас все силы отданы на этот проект. Возможно, The Witcher 4 о Цири геймеры увидят уже в разгар девятого поколения приставок.

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