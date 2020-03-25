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Valve намекает, что продолжению Half-Life быть, но все зависит от Alyx

Valve намекает, что продолжению Half-Life быть, но все зависит от Alyx
05:54 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости технологии:Valve пока не знает, будет ли следующая Half-Life игрой для VR — это зависит от того, как примут Alyx.

Valve уже явно дала понять, что Half-Life: Alyx — это новое начало для франшизы, и сейчас компания настроена на то, чтобы развивать её. Однако в каком направлении, она пока не знает. В разговоре с PC Gamer дизайнер уровней Дарио Казали, работавший над оригинальными частями, признался, что Valve пока не определилась, будет ли следующая Half-Life в VR.

"Сейчас мы не знаем, какой будет следующая Half-Life и будет ли она игрой для VR или нет. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, это собирать отзывы об Alyx и наблюдать, насколько она нравится людям и как много людей мы можем привлечь к VR. Будут ли люди говорить, что VR не нужен для Half-Life? Мы не узнаем ответов, пока не выпустим игру и не начнём слушать", - сказал Дарио Казали, дизайнер уровней

Так или иначе, Half-Life: Alyx оставляет явный намёк на продолжение, и сейчас это лишь вопрос времени, когда игроки его увидят. 

Для VR-тайтла запуск Alyx оказался более чем успешным — в первые часы в игре одновременно находилось свыше 40 тысяч пользователей. Также за Twitch стримы по ней смотрело несколько сотен тысяч человек.

Увлекаетесь играми? 

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Все по теме:

Valve, Игры, Half-Life: Alyx.
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