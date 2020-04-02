CD Projekt: в "ГВИНТ" добавлен боевой пропуск с костюмами для Геральта (Фото, Видео)

Новости технологии:CD Projekt решила не отставать от коллег по цеху, добавив в свой "ГВИНТ" боевой пропуск.

Свою версию абонемента поляки прозвали "Путешествие". На протяжении трех месяцев за победу в матчах и выполнение заданий игроки будут получать очки опыта для уровней боевого пропуска. По классике, абонемент получил 100 ячеек, за открытие которых игрокам будут выдавать награды.

В бесплатную полосу призов попали аватары, очки награды и бочки с картами. В премиальной версии ко всему перечисленному можно выбить и шмотки для Геральта. В первом сезоне беловолосый ведьмак станет главным героем, для которого игроки будут открывать украшения, вроде оружия, доспехов, трофеев и прочих аксессуаров.

С боевым пропуском CD Projekt решили ввести и изменяемые облики монеты, которые игроки также смогут заработать проходя уровни абонемента.

Пройдя 100 уровней боевого пропуска, игрокам предложат выполнять задания. К тому же каждую неделю будет открываться новая глава в приключениях Геральта и Лютика, а вместе с ней и дополнительные миссии.

Напомним, CD Projekt объявили, что переносят релиз Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года. По словам разработчиков, проект уже готов и играбелен, но команде еще есть над чем работать. Полякам нужно больше времени, чтобы избавить игру от багов и лучше протестировать механики.