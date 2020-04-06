Спасибо всем! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе

Новости технологии:Google рассказал все о борьбе с пандемией COVID-19.

Google 6 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом".

На этой странице можно узнать, о борьбе с новым коронавирусом по миру в целом и по каждой стране в частности.

Где доступен этот дудл

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. В ближайшие недели мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой.

Сегодня мы хотели бы сказать:

Спасибо всем работникам общественного здравоохранения и исследователям в научном сообществе.